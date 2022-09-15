В якутских соцсетях распространяется фейк!

Распространяемая в мессенджерах фотография не соответствует действительности. Информационных писем в адрес главы Республики Саха (Якутия) от Министерства обороны РФ не поступало — сообщили в Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), сообщает тгк ЯСИА.

Фото: тгк ЯСИА Источник: тгк ЯСИА

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