15.09.2022
20:27
1843

Происшествия

В якутских соцсетях распространяется фейк!

Распространяемая в мессенджерах фотография не соответствует действительности. Информационных писем в адрес главы Республики Саха (Якутия) от Министерства обороны РФ не поступало — сообщили в Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), сообщает тгк ЯСИА.

Фото: тгк ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА

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