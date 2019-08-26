В якутских поселках будет тепло!

Вилюйский филиал Теплоэнергосервиса готов к отопительному сезону.

Вилюйский филиал Теплоэнергосервиса первым из 6 филиалов предприятия выполнил мероприятия по подготовке энергообъектов к новому отопительному периоду. Финансовая составляющая нынешней ремонтной кампании – более 170 млн. рублей.

В обслуживании филиала газовые и электрические котельные в якутских поселках Чернышевский и Светлый Мирнинского района, а также в г. Ленске. На сегодня все необходимые ремонтные и технологические работы выполнены, ресурсоснабжающие объекты готовы к запуску тепла.

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По информации директора Вилюйского филиала Андрея Малышева, для обеспечения точности получаемой информации и своевременного выявления различных неисправностей, отклонений в измерениях все приборы учета прошли необходимую поверку в трех городах республики — Ленск, Якутск и Мирный.

В полном объеме проведены работы по промывке и опрессовке трубопроводов и теплосетей, систем отопления, а также плановое хлорирование горячей воды и водопровода в п. Чернышевский, п. Светлый, в г. Ленск. Реконструкция отдельных участков тепловых сетей выполнена в п. Чернышевский. В поселке Светлый произведена замена трубопровода горячего водоснабжения в проходном коллекторе. В зоне особого внимания объекты социальной сферы, которые в первую очередь с началом отопительного периода будут подключены к теплоснабжению.

Директор Вилюйского филиала Теплоэнергосервиса отметил, что сегодня предприятие добивается оптимального использования всех ресурсов – от топлива, электроэнергии до рабочего времени каждого сотрудника, в том числе и за счет модернизации энергообъектов. Для решения задач по повышению эффективности деятельности трех участков мобилизуются внутренние ресурсы, оптимизируются производственные затраты. Все это помогает повысить надежность и улучшать качество оказываемых услуг населению.