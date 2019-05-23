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23 мая 2019, 18:51
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В Якутскэнерго прошла противопожарная тренировка

В рамках весеннего месячника по пожарной безопасности в Центральных электрических сетях Якутскэнерго прошла плановая тренировка по эвакуации людей из административных и производственных зданий. 

Согласно легенде, в пятницу, 17 мая, в 10:57 было обнаружено условное возгорание на втором этаже административно-производственного здания сетевого предприятия. 

В ту же минуту сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть и на контрольно-пропускной пункт ЦЭС, началась массовая эвакуация персонала из «горящего» здания. 

Все 116 работников, исполнявшие роль эвакуируемых, покинули условно опасную территорию предприятия за 5 минут.

Уже в 11:03 в ЦЭС прибыли специалисты пожарно-спасательной части. В 11:12 «возгорание» было ликвидировано.

«Подобные тренировки позволяют отточить схему действий персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Учения подтвердили готовность филиала к выполнению задач по эвакуации из горящего помещения. Общая оценка действий – «отлично»», – отметил специалист по пожарной безопасности ЦЭС Илмаар Игнатьев.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru
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