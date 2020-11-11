В Якутскэнерго лучшая пресс-служба среди региональных компаний ТЭК

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») заняло II место во Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК» в номинации «Лучшая пресс-служба» среди пресс-служб региональных компаний топливно-энергетического комплекса, а также отмечено специальным призом за проект «Энергетика Якутии» на ТВ.

Телепередача «Энергетика Якутии» ярко ворвалась в телевизоры якутян в декабре 2018 года. Освещая ключевые события энергетической отрасли Якутии, охватывает все аспекты работы энергетиков северных и арктических районов республики. Благодаря «Энергетике Якутии» жители даже самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов проинформированы о сложной, но очень важной работе энергетиков. Стоит отметить, что спикерами программы являются не только специалисты энергетической отрасли, но и потребители, представители местного самоуправления, руководители республиканских предприятий, министерств, ведомств. Телепередача позволяет легко и доступно доносить информацию до зрителей о северном завозе топлива, о ходе ремонтной кампании, о правилах подключения потребителей к электрическим и тепловым сетям, об энергосбытовой деятельности, о реализации инвестиционной программы и других актуальных темах.

Пресс-служба холдинга ПАО «Якутскэнерго» — это коллектив настоящих профессионалов своего дела, состоящий из 15 представительниц прекрасного пола, на плечи которых, порой ложатся нелегкие задачи. Все они работают слаженно, как единый организм, имея высокий стандарт знаний и универсальность навыков, у них есть возможность взаимозаменять друг друга в самых различных ситуациях, а благодаря разнообразию возрастов специалистов выравнен баланс по обмену опытом в различных сферах работы общественных коммуникаций.

Ежегодная Всероссийская премия «МедиаТЭК» не только дает возможность СМИ и пресс-секретарям топливно-энергетической отрасли страны посоревноваться, но и позволяет пристально разглядеть талантливые проекты участников. В этом году на конкурс поступило 586 заявок из 61 региона России. Приятно, что работа пресс-службы холдинга была оценена по достоинству жюри конкурса «МедиаТЭК-2020», в состав которого входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.