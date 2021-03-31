В Якутске звезда культового фильма «Асса» Сергей Бугаев (Африка)

Сегодня, 31 марта, в АГИКИ прошла встреча студентов с российским художником, музыкантом, актером и писателем Сергеем Бугаевым (Африкой).

В процессе диалога Сергей Бугаев рассказал о развитии искусства и личности. В частности, он отметил, что люди искусства обладают творческим мышлением, и в современном мире, где информация обо всем доступна в любое время, особенно ценны знания, передаваемые из уст в уста, а также взаимосвязь людей через общение.

– Задача художника – создавать новые смыслы, новую реальность, – отметил Сергей Бугаев.

В качестве примера формирования новой системы искусства он привел картины В.В. Кандинского и неординарный «Черный квадрат» К.З. Малевича. Кроме создания новой реальности, художник проникает и вовнутрь себя, стремясь к самопознанию. В выступлении прозвучала идея, что в сфере современного искусства происходит выявление чувствительности человека, что находит выражение в связи искусства и бессознательного.

На протяжении увлекательной дискуссии студенты и преподаватели задавали интересующие их вопросы и получали не менее интересные ответы.

Сергей Бугаев проявляет интерес к Якутии не впервые: он оказал поддержку Фонду якутского дизайнера Августины Филипповой во время выставки костюмов в Санкт-Петербурге (2019), был гостем международного Виртуального моста «Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold», является Амбассадором Холода по итогам Виртуального моста. Визит в Якутию связан с Международным мобильным научно-практическим семинаром «Холод и Здоровье – 2021», который проходил с 24 по 28 марта. Увлекательное знакомство с республикой проходило по маршруту Якутск-Таатта-Чурапча-Томтор-Оймякон. На протяжении всего путешествия гость из Северной столицы России узнавал много нового и интересного о культуре и образе жизни, миропонимании народа саха.

Общение с якутянами Сергей Бугаев продолжит на творческом вечере в честь своего 55-летнего юбилея, который состоится сегодня в 18.00 в Государственном театре коренных малочисленных народов Севера.