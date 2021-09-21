В Якутске значкисты ГТО получат скидки на посещение спортобъектов

В Якутии для обладателей знаков комплекса «Готов к труду и оборону» установили скидки для посещения спортивных объектов. К примеру, для золотых значкистов скидка составит 50%. Такой приказ был подписан министром спорта Якутии Иннокентием Григорьевым, сообщает ЯСИА.

«Льготные условия действуют на подведомственные министерству спорта республики объекты, такие как спортивные комплексы «Триумф», «Дохсун», Дворец спорта «50 лет Победы», плавательный бассейн «Чолбон», стадион «Туймаада» и т. д. Для обладателей золотых знаков установлена скидка в размере 50%, для серебряных — 40%, бронзовых — 30%», — сообщил ЯСИА руководитель регионального центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Брызгалов.

Работы по внедрению комплекса ГТО в Якутии продолжатся, в планах внедрить такие же льготные условия для жителей районов на объекты, находящихся на балансе муниципальных образований. В республике знаки физкультурно-спортивного комплекса на сегодняшний момент сдали более 15 тысяч жителей.