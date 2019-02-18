В Якутске жителей дома эвакуировали из-за подозрительного предмета

Портативное зарядное устройство стало причиной эвакуации жителей многоквартирного дома на улице Кальвица, сообщил News.Ykt.Ru источник в экстренных службах Якутска, отметив, что вызов о подозрительном предмете поступил около 16:00 в понедельник.
«Жильцы обнаружили пауэрбанк [портативное зарядное устройство], из которого торчали проводки. Бдительные граждане позвонили в полицию», — сказал собеседник редакции.
На место прибыли сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, кинологи и саперы, отметил источник. Территорию дома оцепили.
«После обследования предмета информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Оцепление снято, люди вернулись в свои квартиры», — добавил собеседник.
Речь идет о девятиэтажном доме по адресу улица Кальвица, 1.
Фото www.vesti.ru
Источник: http://news.ykt.ru/article/83390