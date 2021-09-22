В Якутске жильцы дома страдали от постоянных протечек

Причиной залития квартиры в Якутске стала неисправность гидроизоляционного слоя.

В Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) обратилась жительница дома по улице Можайского, 17/3, в городе Якутске, с жалобой на периодическое залитие с крыши жилых комнат квартиры и бездействие управляющей компании.

В ходе проверочных мероприятий специалист жилищного надзора выявил неисправность гидроизоляционного слоя покрытия кровли в месте сопряжения с вентиляционной шахтой, и отсутствие зонта для предотвращения попадания в шахту природных осадков или чужеродных предметов. В настоящее время управляющей компанией ООО «Арсенал плюс» проведены ремонтные работы крыши над квартирой и установка защитного зонта согласно предписанию, выданному Управлением госстройжилнадзора РС(Я).

«При выявлении протечки необходимо обратиться в свою управляющую организацию с требованием проведения ремонтных работ крыши. Также, специалисты УК должны составить акт о затоплении жилого помещения. В случае отказа, либо его содержание не удовлетворяет жильцов, то такой акт они могут составить сами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается двумя незаинтересованными лицами, например, соседями. Рекомендуем фиксировать на фото или видео все повреждения помещения от протечки», — отметил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Павел Аргунов.

Сроки устранения протечек кровли жилого дома зависят от характера и масштаба повреждений, и составляют не более одних суток при проявлении течей в отдельных местах, не больше пяти суток при нарушении системы водостока (воронок, желобов, водосточных труб и др. элементов).