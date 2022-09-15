15.09.2022
16:52
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Происшествия
В Якутске женщина стащила чужую сдачу
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» установлена 33-летняя местная жительница, подозреваемая в открытом хищении денег.
Установлено, что злоумышленница пришла в комиссионный магазин, чтобы сдать свой сотовый телефон. В это время она заметила, что один из покупателей, оплатив товар, забыл на стойке сдачу в размере 4 160 рублей. Решив воспользоваться возможностью, она похитила денежные средства и скрылась. По словам подозреваемой, похищенные деньги она потратила на покупку алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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