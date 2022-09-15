В Якутске женщина стащила чужую сдачу

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» установлена 33-летняя местная жительница, подозреваемая в открытом хищении денег.

Установлено, что злоумышленница пришла в комиссионный магазин, чтобы сдать свой сотовый телефон. В это время она заметила, что один из покупателей, оплатив товар, забыл на стойке сдачу в размере 4 160 рублей. Решив воспользоваться возможностью, она похитила денежные средства и скрылась. По словам подозреваемой, похищенные деньги она потратила на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.