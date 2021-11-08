В Якутске женщина пришла устроиться на работу, а при выходе похитила коляску

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от администрации детского сада о краже детской коляски стоимостью 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — ранее судимую за кражу 37-летнюю женщину

Установлено, что подозреваемая пришла вместе с маленьким ребенком в дошкольное учреждение, чтобы устроиться на работу. Оставив своё резюме, при выходе женщина заметила детскую коляску. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, она посадила своего ребёнка в коляску и скрылась, похитив чужое имущество.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража».