08.11.2021
18:11
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Происшествия

В Якутске женщина пришла устроиться на работу, а при выходе похитила коляску

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от администрации детского сада о краже детской коляски стоимостью 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — ранее судимую за кражу 37-летнюю женщину

Установлено, что подозреваемая пришла вместе с маленьким ребенком в дошкольное учреждение, чтобы устроиться на работу. Оставив своё резюме, при выходе женщина заметила детскую коляску. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, она посадила своего ребёнка в коляску и скрылась, похитив чужое имущество.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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