В Якутске женщина ответила на звонок и …
В полицию города Якутска обратилась 32-летняя горожанка. В своем заявлении она пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков.
Обратившись по имени и отчеству, мужчина уверил женщину, что её банковский счет 11 раз пытались взломать, чтобы похитить деньги. Лжесотрудник банка объяснил, что для предотвращения возможных мошеннических действий и для сохранности денег, ей необходимо активировать защиту — нужно продиктовать код из смс-сообщения, которое поступит на её абонентский номер. Следуя инструкциям незнакомца, женщина продиктовала код. После чего с его банковского счета были списаны более 48 000 рублей.
Только после этого потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Уважаемые граждане! Запомните главное: СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА не просят назвать по телефону конфиденциальные сведения, в том числе полные реквизиты карты, номер карты, ПИН- или CVV-коды. Если собеседник просит назвать хоть один из перечисленных пунктов – это мошенники, немедленно завершите разговор!
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