В Якутске женщина ответила на звонок и …

В полицию города Якутска обратилась 32-летняя горожанка. В своем заявлении она пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков.

Обратившись по имени и отчеству, мужчина уверил женщину, что её банковский счет 11 раз пытались взломать, чтобы похитить деньги. Лжесотрудник банка объяснил, что для предотвращения возможных мошеннических действий и для сохранности денег, ей необходимо активировать защиту — нужно продиктовать код из смс-сообщения, которое поступит на её абонентский номер. Следуя инструкциям незнакомца, женщина продиктовала код. После чего с его банковского счета были списаны более 48 000 рублей.

Только после этого потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.