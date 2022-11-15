15.11.2022
10:49
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Происшествия

В Якутске женщина одолжила телефон и сбежала

SakhaLife.ru.

В дежурную часть полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жителя Якутска о том, что у него открыто был похищен сотовый телефон стоимостью 8 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 50-летняя женщина.

Установлено, что заявитель днём встретил на улице женщину, которая попросила у него телефон, чтобы позвонить. Взяв чужой смартфон, злоумышленница скрылась в неизвестном направлении. Как выяснилось, похищенный гаджет она сбыла, а вырученные средства потратила на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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