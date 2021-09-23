В Якутске женщина не узнала у подростка возраст и поплатилась

В Якутске инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу.

В вечернее время продавщица магазина, расположенного на ул. Красильникова, осуществила продажу пива 17-летнему подростку, не поинтересовавшись его возрастом.

Составлен административный протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей на физических лиц, от 100 до 200 тысяч рублей на должностных лиц.

Кроме того, привлечение к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним является основанием для аннулирования лицензии. При повторном правонарушении предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Работа полицейских по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений закона в сфере алкогольного законодательства продолжается.