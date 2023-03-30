В Якутске завтра закрывают улицу

В связи с осуществление капитального ремонта по улице Челюскина с 31 марта 2023 года по 30 ноября 2023 года будет ограничено движения транспорта на участке от строения, расположенного по адресу: ул. Челюскина 1/1а до строения, расположенного по адресу: ул. Челюскина, 37/5в, сообщает тгк @exostolicy

Фото: Sakhalife Источник: тгк @exostolicy

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