В Якутске завтра обещают дождь!

По прогнозу погоды ожидается небольшой дождь в столице республики в среду, 4 мая, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.

«Днем слабый дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем составит +7+9°С, ночью -6-8°С.

На востоке республики и по Верхоянью ожидается небольшой снег, местами умеренный, мокрый. На западе и юге — мокрый снег, в Нерюнгринском и на юге Алданского района — местами сильный. В Ленском районе порывы ветра достигнут 9-14 м/с.

Температура воздуха -3-8°, на севере, местами на западе и юге -8-13°, на побережье Арктики -15-20°, на восточном -7-12°. Днем +7+12°, на юго-западе, юге, севере +2+7°, на побережье -3-8°С.