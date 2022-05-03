03.05.2022
19:52
305
Погода
В Якутске завтра обещают дождь!
По прогнозу погоды ожидается небольшой дождь в столице республики в среду, 4 мая, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.
«Днем слабый дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с», — говорится в сообщении.
Температура воздуха днем составит +7+9°С, ночью -6-8°С.
На востоке республики и по Верхоянью ожидается небольшой снег, местами умеренный, мокрый. На западе и юге — мокрый снег, в Нерюнгринском и на юге Алданского района — местами сильный. В Ленском районе порывы ветра достигнут 9-14 м/с.
Температура воздуха -3-8°, на севере, местами на западе и юге -8-13°, на побережье Арктики -15-20°, на восточном -7-12°. Днем +7+12°, на юго-западе, юге, севере +2+7°, на побережье -3-8°С.
Фото: Sakhalife
Источник: Якутия 24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.05.2022
21
03.05.2022
259
03.05.2022
92
03.05.2022
107
03.05.2022
223
03.05.2022
148
03.05.2022
262
03.05.2022
860
03.05.2022
356
03.05.2022
285
03.05.2022
332
03.05.2022
377
03.05.2022
675
03.05.2022
395
03.05.2022
261
03.05.2022
704
03.05.2022
799
03.05.2022
966
03.05.2022
301
03.05.2022
380
03.05.2022
569
03.05.2022
1439
02.05.2022
1604
02.05.2022
719
02.05.2022
1230
02.05.2022
3020
02.05.2022
1632
02.05.2022
832
02.05.2022
333
02.05.2022
1321
02.05.2022
598
02.05.2022
591
02.05.2022
473
02.05.2022
658
02.05.2022
1644
02.05.2022
1361
02.05.2022
5585
02.05.2022
3196
02.05.2022
875
02.05.2022
755
02.05.2022
2086
02.05.2022
2238
02.05.2022
654
02.05.2022
2033
ТОП НОВОСТИ
28.04.2022
9513
30.04.2022
7785
27.04.2022
5874
02.05.2022
5659
02.05.2022
5530
27.04.2022
4785
02.05.2022
4687
29.04.2022
4626
27.04.2022
4414