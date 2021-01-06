06.01.2021
16:13
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Погода

В Якутске завтра будет свежо

Якутское УГМС о прогнозе на завтра, 7 января.

Ночью преимущественно без осадков, днем в Якутске ожидается небольшой снег, туман, ветер ночью слабый, днем северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -43-45°, днем -38-40°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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