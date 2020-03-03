В Якутске завершился V метотурнир «Умное образование – умный регион»

По итогам методического турнира «Умное образование – умный регион», продемонстрировав компетентность, мобильность, стремление к победе и коллективное взаимодействие, победила команда учителей – путешественников «КоМета» школы «Айыы Кыһата» г. Якутск. Диплом 2 степени вручен сообществу педагогов «Перемена» Олекминского района, 3 степени – Лиге молодых учителей «Путь к успеху» МБОУ «Верхневилюйская СОШ с УИОП №1 им. И.Барахова».

Турнир был направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе – полностью выполнена.

Об этом турнире участники, также «болевшие» за них коллеги оставили очень теплые отзывы:

«После участия в республиканском методическом турнире нам пришла идея организовать республиканский чемпионат «ПедSkils», где будут оцениваться soft-пед- компетенции будущего педагога» (Сообщество выпускников-учителей Таттинского лицея «Утум»)

«Спасибо конкурсу «Метотур-2020» за бесценный опыт! За интересные знакомства и новых друзей! За занимательные творческие задания! За незабываемые моменты, в том числе за бессонные ночи! Желаем всем творческого вдохновения и профессионального роста!» (Команда «SunAMП» Сунтарского улуса)

Команде-победителю предстоит участие на Всероссийском методическом турнире учительских команд.

ИРОиПК поздравляет членов команды с отличным результатом и желает им дальнейших профессиональных побед! Так держать!

