В Якутске завершился цирковой фестиваль «Мамонтенок»

В сентябре состоялся 25 — летний юбилей Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых. В рамках юбилейных мероприятий, был проведен ежегодный VI Международный цирковой фестиваль «Мамонтенок — 2019», который собрал цирковые номера и артистов практически со всего мира.

Свои конкурсные программы представили артисты из Казахстана, Вьетнама, Монголии, Колумбии, Израиля, Татарстана, Бурятии, Москвы, Перми, Южноуральска, Краснодарского края, а также хозяева арены — артисты Государственного цирка Республики Саха (Якутия). Как нам сообщили организаторы, всего на фестиваль прибыло девяносто два гостя из разных регионов России и пяти стран мира.

Мастерство талантов оценивали мэтры циркового искусства почетные гости фестиваля в сотрудничестве с жюри прессы и детским жюри. В первую группу жюри вошли руководители цирков, режиссеры, организаторы международных фестивальных проектов. Во вторую — представители ведущих СМИ Якутии, а также Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). В состав детского жюри вошли воспитанница Спортивного Клуба по художественной гимнастике и хореографии «Виолетта», призер республиканских турниров по художественной гимнастике Нарыйаана Барахсанова, воспитанница школы-студии танца «Zavod» и многократная чемпионка России по хип-хоп танцам Егорова Диана (Lil Di), победитель интерактивного телевизионного конкурса песни «Эн сулускун» Еремеева Мичийээнэ, которые внесли свою лепту в работу фестиваля.

В результате плодотворной совместной работы всех членов жюри на торжественном закрытии фестиваля были оглашены итоги конкурсной программы. Международное жюри «МАЭСТРО» рассмотрев номера, обсудив, решили присудить основные призы фестиваля:

Взрослая категория:

Золотой мамонтёнок — «Жонглер на лошади» Пантелеймон Габышев, Республика Саха (Якутия);

Золотой мамонтёнок – «Воздушный эквилибрист на штейн-трапе» Олег Спигин, Татарстан;

Серебряный мамонтёнок — «Воздушный номер с зубником на трапеции» Нгуен Ти Бинх, Нгуен Ти То Уюн, Вьетнам;

Серебряный мамонтёнок — «Эквилибр» Роман Хаперский, Москва;

Серебряный мамонтёнок — Акробатическая группа «7Я», Республика Саха (Якутия);

Серебряный мамонтёнок — «Воздушная мачта» Денис Дегтярев, Москва;

Серебряный мамонтёнок — «Русская палка» Уйусхан Потапов, Александр Посельский, Евгений Березкин, Республика Саха (Якутия);

Бронзовый мамонтёнок — «Северные животные» Мария Жиркова, Республика Саха (Якутия);

Бронзовый мамонтёнок — « Каучук» Нарантуя Мунхжаргал, Монголия;

Бронзовый мамонтёнок — «Воздушный гимнаст на ремнях» Марат Дашемпилов, Бурятия;

Бронзовый мамонтёнок — «Воздушная пара» дуэт «Реквием» Лора Люция Ллореда Кристиан, Тривиньо, Колумбия

Детская категория:

Золотой мамонтёнок – «Эквилибр» Настя Демидова, Казахстан;

Золотой мамонтёнок – «Парные ремни» Омер Лук, Мия Хоргин, Израиль;

Золотой мамонтёнок — Икарийские игры «Двое из Простоквашино» Арина Сагайдак 6 лет Ксения Соловьева Образцовая детская цирковая студия «Феерия» г. Южноуральск, Челябинск обл.

Серебряный мамонтёнок — Народный Цирковой коллектив «Грация» руководители Гузель и Эдуард Сабирзяновы, Пермь;

Бронзовый мамонтёнок — «Каучук» поколение «Next 3» Республика Саха (Якутия).

Также были присуждены спецпризы и призы прессы.

Кроме конкурсной программы, Сахацирк приготовил своим зрителям приятный сюрприз — с 9 по 13 октября состоялись выступления победителей Фестиваля, где они представили свои лучшие номера.

После представления, нам удалось встретиться со всемирно известными артистами циркового искусства и взять у них эксклюзивные комментарии специально для читателей ИА «Salhalife»:

Олег Спигин, воздушный эквилибрист на штейн-тропе из Татарстана единственный в мире, кто делает стойку на зубах на раскачивающейся под куполом трапеции, обладатель «Золотого мамонтёнка: «Чтобы стать цирковым артистом, надо в первую очередь любить цирк всем сердцем! Естественно, это упорство и репетиции, нагрузки.

Я сам всю жизнь связан с цирком, родственники там работали. Я жил в этом, рос. Начал заниматься с 6 лет, а с 7 уже выступал как артистом. Это были шпагаты, брусья. Затем начал репетировать катушки для эквилибра. Затем учился в цирковом училище,

Я впервые в Якутске. Могу точно сказать, что цирк у вас потярсающий, цвет, звук — все на уровне! Публика отличная, зритель горячий.Просится достроить вторую очередь Сахацирка. Надеемся, что скоро он у вас будет».

Куонг Тран, руководитель вьетнамской делегации, обладатели «Серебряного мамонтёнка»: «В Якутск из Вьетнама приехали Нгуен Ти Бинх и Ти То Уюн. Они кроме воздушной гимнастики, еще занимаются эквилибристикой. Они впервые в Якутске, а я сам уже в третий раз. Я учился в Москве с якутянами, например, с Сашей Березкиным, известным клоуном Сашулей.

Артистки очень рады, что удалось приехать к вам. Впервые увидели снег, для них это что-то невероятное!»

Пантелеймон Габышев, артист Сахацирка им. Марфы и Сергея Расторгуевых, обладатель «Золотого мамонтёнка»: «Я и не подозревал, что стану победителем. Для меня это неожиданно! Над номером работал 2 года и вот результат моей длительной и кропотливой подготовки. Спасибо моему родному цирку за такой фестиваль!»