В Якутске завершили асфальтирование дорог на 6 улицах

По информации заказчика дорожных работ МКУ «Главстрой», на сегодня в городе Якутске полностью заасфальтированы дороги по улицам Авиаторов, Билибина, Центральная в с. Пригородный, Октябрьская и Ленина в с. Хатассы, а также ул. Каландаришвили в с. Табага (2 участок). Полностью все дорожные работы завершены на ул. Авиаторов.

Работы по асфальтированию проводятся на улицах Труда, Очиченко, Ленина в с. Хатассы, подъездной дороге к Республиканской специальной коррекционной школе-интернат 5 вида, подъездной дороге к республиканскому кардиологическому диспансеру по ул. Мерзлотная.

Подготовка основания к асфальтированию ведутся на 10 объектах — ул. Нагорная, ул. Каландаришвили от ул. Ойунского до ул. Лермонтова, ул. Ильменская, ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Три сосны, ул. Птицевод, ул. Уваровского, ул. Октябрьская в с. Хатассы и ул. Мархинская в мкр. Марха.

Подготовительные работы проводятся на пер. Глухой, ул. Якова Потапова, ул. Мерзлотная, ул. Федора Попова, пер. Энергетиков, ул. Тимирязева, подъездных дорогах к кварталу для многодетных семей в с. Хатассы.

Дорожные знаки, разметки, обочины, ограждения устанавливают по ул. Билибина, ул. Каландаришвили в с. Табага, ул. Центральная в с. Пригородный.

Согласно графику производства работ, завершение строительно-монтажных работ на ул. Федора Попова, ул. Три сосны, пер. Энергетиков, подъездной дороге к Республиканской специальной коррекционной школе-интернат 5 вида, ул. Каландаришвили в с. Табага, ул. Ленина, Уваровского, Октябрьская в с. Хатассы, подъездной дороге к республиканскому кардиологическому диспансеру по ул. Мерзлотная планируется в августе.

В сентябре дорожные работы завершатся на ул. Нагорная, вдоль озера Щорса, ул. Труда, ул. Билибина, ул. Тимирязева, ул. Мархинская, пер. Глухой, ул. Уустаах-Избекова и ул. Мерзлотная.

Строительно-монтажные работы на улицах Ильменьская, Пирогова, Каландаришвили, Якова Потапова, Маяковского, Очиченко, подъездных дорогах к кварталу для многодетных семей в с. Хатассы, ул. Птицевод закончат в октябре.

Подрядными организациями по ремонту, реконструкции, строительству и капитальному ремонту дорог в городе Якутске выступают АО «РИК Автодор», ООО «Сахатрасстрой», ООО «Дорстрой», ДРСУ «Сэттэ», ООО «Альянс-2005», ЗАО «Дороги Саха».

С 2019 года Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Всего за пять лет реализации нацпроекта до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог городской агломерации.