В Якутске завершилась военно-спортивная игра «Таёжный герой»

В г. Якутске состоялось торжественное закрытие военно-спортивной игры «Таёжный герой», направленную на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений и организацию коллективной творческой деятельности.«Таёжный герой» с каждым годом набирает всё большую популярность, и в этом году в играх приняли участие 160 детей от 12 до 17 лет из г. Якутска, а также из Горного, Мегино-Кангаласского, Намского и Хангаласского районов.

В течение трех дней ребята и взрослые жили в палаточном городке на территории Центра профессиональной подготовки МВД Якутии. За это время для них были организованы различные увлекательные активности: курсы «Тропа испытаний», соревнования «Таежный волейбол», квест-игры «Внимание, розыск», а также мастер-классы по стрельбе из пневматической винтовки, сборке и разборке оружия и оказанию первой помощи. Все игры были направлены на формирование командного духа и сплоченности, развитие творческих качеств детей, привитие необходимых знаний и навыков, которые, несомненно, пригодятся им во взрослой жизни. За это короткое, но яркое время ребята подружились между собой и активно поддерживали друг друга на всех этапах соревнований

По итогам игр Гран-при получила команда ОМВД России по Намскому району «Адреналин», 1 место заняла команда ОМВД России по Горному району «Тургун», почетное 2 место получила команда отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» «17 квартал» и 3 место досталось команде «Бригада» из отдела полиции «Жатайское». А для команд Детского (подросткового) Центра места распределились следующим образом: 1 место – ПК «Городской патруль, 2 место – МПЦ «Автобус радости, 3 место — ДПО «Здравствуйте». Всем участникам и победителям были вручены почетные дипломы, кубки и сладкие призы. Этот праздник ребята запомнят надолго! «Самый крутой — таежный герой!», «За команду горой — таежный герой!», «Веди за собой — таежный герой!».