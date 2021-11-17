В Якутске завершено расследование уголовного дела ОПГ по азартным играм

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ по РС (Я), по обвинению участников организованной преступной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.

Следствием установлено, что 50-летний житель города Якутска в составе организованной группы в период с мая 2020 по июнь 2021 года организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования на территории города Якутска. В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», территория республики не входит в перечень регионов, относящихся к игорным зонам.

Осознавая размер прибыли, которую может приносить преступная деятельность, связанная с азартными играми, организатор незаконного бизнеса вступил в предварительный сговор с двумя знакомыми, и мужчины распределили обязанности и роли в преступной группе.

Организатор осуществлял подбор персонала, подыскивал и приобретал игровое оборудование, необходимое для проведения азартных игр, руководил действиями администраторов, дилеров, деятельностью покерного клуба. Полученный доход он ежедневно изымал из клуба и распределял доход между участниками организованной группы.

При проведении обыска на территории игровой зоны участники преступной группы, а также игроки, заметив сотрудников ОВД, УФСБ и СК, предприняли меры к бегству за пределы частного сектора. В последующем они были установлены сотрудниками ОМОН Росгвардии и задержаны.

Следствием проведен значительный объем следственных действий – допросы, выемки, обыски, назначен и проведен ряд экспертных исследований. Собранные следователем доказательства виновности семи членов организованной преступной группы легли в основу обвинительного заключения.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение данного преступления грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.