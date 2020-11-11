В Якутске завершен объект застройщика–банкрота

Сегодня, проблемный многоквартирный 9-этажный жилой дом с 89 квартирами (1 очереди) по ул. Автодорожная,19 в квартале 11 города Якутска получил положительное заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов.

Напомним, что данный дом относился к разряду проблемных объектов долевого строительства — строительные работы были приостановлены в 2016 году, решением Арбитражного суда РС(Я) прежний застройщик ООО «Монолит-Строй» признан банкротом. Строительство завершил созданный дольщиками жилищно-строительный кооператив «Автодорожная 19» за счет средств субсидии из республиканского бюджета.

«Таким образом строительство дома полностью завершено, осталось получить разрешения на ввод в эксплуатацию, и дольщики смогут перейти к юридической процедуре получения своих квартир», – пояснил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Павел Аргунов.

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ решение о вводе объектов в эксплуатацию принимает орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство.