В Якутске завершают вывоз наледей

Ресурсоснабжающие организации завершают уборку и вывоз наледей в Якутске

В рамках трехмесячника санитарной очистки в городе Якутске продолжается уборка наледей, образовавшихся зимой из-за течи коммунальных сетей ресурсоснабжающих организаций.

30 марта заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский в рамках еженедельного заседания штаба по санитарному трехмесячнику на территории города Якутска заслушал отчеты о проделанной работе ПАО «Водоканал», ЯТЭЦ, АО «Теплоэнергия», МУП «Пригородная теплосетевая компания» и МУП «Жилкомсервис».

По информации ПАО «Водоканал», за неделю предприятием вывезены наледи по адресам: ул. Можайского, 21, ул. Октябрьская, 27/4, ул. Семена Данилова 7/3. С территорий предприятий вывезено 200 кубометров наледей. С начала года общий объем вывезенных наледей с округов города составляет 898 кубометров. С начала зимнего сезона — с октября предприятием вывезено 1223 куб. метров наледей. На сегодня работы проводятся по ул. Орджоникидзе, 56, ул. Газовиков, 19Б и на территории поликлиники № 3.

Представитель Якутской ТЭЦ сообщил, что на этой неделе вывезли порядка 50 кубометров наледей. В рамках трехмесячника саночистки предприятием убрано 2397 куб. метров наледей. На сегодня наледи устраняют по 5 адресам. Работы планируют завершить до 4 апреля.

По данным АО «Теплоэнергия», за сезон убрано и вывезено 2220 кубометров наледей и снега из запланированных 2475 куб. метров. Представитель предприятия заверил, что оставшийся объем будет отработан до конца этой недели.

Как доложил представитель МУП «Жилкомсервис», в рамках трехмесячника саночистки на территории города Якутска вывезено 5096 куб. метров мерзлых бытовых отходов и 3900 кубометров наледей. Также, с начала февраля отогрето 117 выгребных ям, в работе — 4 ямы.

По информации МУП «Пригородная теплосетевая компания», план по вывозу наледей отработано в полном объеме. С начала апреля предприятие планирует дополнительно очистить порядка 20 кубометров мерзлых бытовых отходов.

Заслушав доклады, Егор Кардашевский поручил усилить работу и скорее завершить работы по вывозу наледей и мерзлых бытовых отходов.

Отметим, распоряжением главы города Якутска Евгения Григорьева с 1 февраля по 1 мая 2023 года на территории городского округа «город Якутск» объявлен ежегодный трехмесячник санитарной очистки. В течение трехмесячника проводятся регулярные контрольные рейды.