В Якутске завершают установку электронных табло на автобусных остановках

Все электронные табло на автобусных остановках города Якутска должны заработать до конца следующей недели. На сроки подключения повлияли погодные условия.

На сегодняшний день МУП «Горсвет» произвел подключение 28 электронных табло, они уже работают в штатном режиме. В ближайшее время, при благоприятных погодных условиях, будут подключены еще шесть табло.

«Сейчас погода не позволяет нам продолжить подключения, мерзнет и ломается техника. Постараемся в ближайшее время завершить все работы. На этой неделе планируем подключить 6 электронных табло и на следующей неделе — 12», — сообщает представитель МУП «Горсвет».

Напомним, что каждое электронное табло настраивается отдельно, необходимо произвести демонтаж, осмотр, заменить неработающие детали и произвести настройку.