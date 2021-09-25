В Якутске завершают работы по устройству воркаут-площадок

На сегодня в городе завершена установка 5 спортивных воркаут-площадок по адресам: ул. Дзержинского, д. 45/1, 45/2, ул. Билибина д. 17/1, ул. Совхозная, 27, ул. Кальвица, 11/1, ул. Курнатовского 3/5.

По остальным 10 адресам работы по монтажу должны завершиться до 30 сентября: ул. Лермонтова 58, ул. Каландаришвили, 23/1 – ул. Павлика Морозова, 1, мкр. 202, корп.7, у. Автодорожная, 40/10, ул. 26 Партсъезда, 3 в мкр. Кангалассы, ул. Дорожная, 8/1 в с. Хатассы, ул. Олега Кошевого, 96 в мкр. Марха, ул. Уваровского, 1 в Тулагино-Кильдямском наслеге, ул. Алымова в с. Маган и ул. Каландаришвили, 1А в с. Табага. Сумма муниципального контракта по устройству 15 воркаут-площадок на территории г. Якутска составляет 16,5 млн рублей.

Работы по обустройству спортивной площадки для воркаута включают в себя устройство основания площадки с установкой малых архитектурных форм в соответствии со сметной документацией. На обустройствеуказанных 10 объектов работают 15 человек.

Воркаут — это уличная гимнастика, которая относится к любительскому виду спорта, физической культуре (фитнесу) и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение на уличных спортивных площадках различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования.