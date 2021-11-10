В Якутске завершается ремонт Окружного шоссе

На участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта до конца ноября проведут работы по установке предупреждающих дорожных знаков и ограждений, электроосвещения, восстановление дорожного покрытия проезжей части и элементов благоустройства. Об этом сообщил заказчик ремонтных работ МКУ «Главстрой».

Движение транспортных средств на данном участке планируется открыть в третьей декаде ноября, согласно сроков муниципального контракта.

Дорога протяженностью 4,2 километров стала четырехполосной, ширина одной полосы составляет 3 метра 75 сантиметров. В рамках капитального ремонта вдоль улицы проложили велосипедную дорожку шириной 3,25 метра и тротуары шириной 1 метр 25 сантиметров. Общая площадь покрытия совмещенной велодорожки с тротуаром составляет 17 663 кв. метра. Стоимость ремонтных работ по контракту составила свыше 832 млн рублей, из них на сегодня оплачено порядка 700 млн рублей.

Подрядной организацией капитального ремонта данного объекта выступает ООО «Дорстрой». Объект «Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта» является переходящим, дорожные работы начались в 2020 году и завершится в этом году.

Начиная с мая 2020 года, подрядчик произвел следующие работы: уширение земляного полотна и дорожной одежды автомобильной дороги, устройство основания насыпи и дорожной одежды велодорожки, совмещённой с тротуаром, установку дорожного и тротуарного бордюрного камня, укладку трех слоев асфальтобетонного покрытия общей толщиной 23 см и асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной 6 см, устройство водопропускных труб, реконструкцию газопроводных сетей, установку новых опор наружного освещения, металлического пешеходного и барьерного ограждения, изготовление и установка 17 автобусных павильонов холодного типа.

Отметим, ремонт, строительство и реконструкция дорог города Якутска проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. За три года в нормативное состояние приведены свыше 100 километров дорог городской агломерации. Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске, до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.