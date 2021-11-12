В Якутске завершается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городской агломерации «город Якутск» завершаются запланированные на 2021 год работы по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту и строительству дорог общей протяженностью 48,2 км.

По всем 36 объектам завершены основные работы по асфальтобетонному покрытию. На сегодня пуско-наладочные работы по линии наружного освещения проводятся по Окружному шоссе. Приемка данного объекта комиссией планируется 15 ноября. По остальным 35 объектам идет оформление итоговых актов.

Как сообщили в МКУ «Главстрой», по состоянию на 12 ноября введено в эксплуатацию 35 объектов общей протяжённостью свыше 44 км, из них 29 дорог с твердым покрытием (асфальтобетонное покрытие), общей протяженностью 33,5 км. На объектах с переходным типом покрытия (грунтовые дороги) работы завершены, это 6 объектов общей протяженностью 10,6 км (100% исполнения от общего объема).

Согласно муниципальным контрактам, срок исполнения дорожных работ на всех объектах – до 30 ноября.

Напомним, на все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. За три года в нормативное состояние приведены свыше 100 километров дорог городской агломерации. Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске, до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.