В Якутске завершается масштабное благоустройство дворовых территорий

На сегодня в Якутске завершили благоустройство 19 дворовых территорий многоквартирных домов по адресам ул. Рыдзинского, 18/3, 18/4, 18/6, ул. Короленко, 21, 21/1, Сергеляхское шоссе, 1, ул. Птицефабрика, 6, 7, ул. Чкалова, 1, ул. Крупской, 21, 23, ул. Автодорожная, 40/5, 40/6, ул. 50 лет Советской Армии, 23, ул. Каландаришвили, 1, пр. Ленина, 46, ул. Лермонтова, 138/2, 138/3, 138/4.

Работы по асфальтированию проездов, устройству тротуаров завершены по 53 адресам, из них 18 в Строительном округе, 15 – в Гагаринском округе, 7 – в Центральном округе, 6 – в Промышленном округе, 1 – в Губинском округе, один двор – в Сайсарском округе, 3 двора – в селе Хатассы. На этих объектах еще не установлены малые архитектурные формы (тренажеры, качели, скамейки, урны).

До 20 октября проводятся работы по асфальтированию дворовой территории по ул. Рыдзинского 18/1.

Асфальтирование проездов и тротуаров ведется с соблюдением специальных технологий по укладке и подготовке оснований. Укладка покрытий детских площадок и устройство малых архитектурных форм ведется под надзором специалистов технического контроля с обеспечением исполнительно-технической документации и сертификатами на оборудование.

На сегодня выполнено 99 % работ по устройству тротуаров, 95 % работ по подготовке основания под покрытие, на 30 % выполнен монтаж малых архитектурных форм.

Работы по благоустройству всех дворовых территорий полностью завершат до 31 октября.

Напомним, благоустройство дворовых территорий в городе Якутске ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Якутск на 2020-2024 годы», программы «Мой двор» Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Всего в этом году в Якутске введут в эксплуатацию 75 дворовых территорий.