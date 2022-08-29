В Якутске завершается благоустройство дворовых территорий

В конце сентябре завершится весь объем работ по ремонту 75 дворовых территорий, об этом сообщил глава города Якутска Евгений Григорьев в ходе программы «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24».

Евгений Григорьев подчеркнул, что это рекордный показатель для нашего города, потому что за предыдущие 10 лет отремонтировали меньше дворов, чем в этом году.

«Сработал кумулятивный эффект — в 2021 году мы начали муниципальную программу трехлетия благоустройства, по которой отремонтировали 15 дворов. Затем нас поддержал Ил Дархан, в результате была принята программа «Мой двор», были выделены средства еще на 15 дворов. Далее мы вошли в дальневосточную программу «1000 дворов», инициированную полпредом Юрием Трутневым», — рассказал Евгений Григорьев.

На текущий момент во многих дворах уже уложено асфальтовое покрытие. Работы по асфальтированию проезжей части, парковок будут завершены до конца сентября. Затем во дворах установят малые архитектурные формы, ограждающие конструкции, места сбора ТКО и другие элементы благоустройства.

«Я лично осмотрел каждый ремонтируемый двор, встречался с жителями, из числа которых создавались инициативные группы. Отмечу, на каждом участке есть свои сложности, поэтому в ходе работ вносились корректировки, изменения в план», — прокомментировал глава города.

В 2023 году планируется отремонтировать 30 дворовых территорий.