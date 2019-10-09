В Якутске завершается асфальтирование дорог

Как сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей ВАРЛАМОВ, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся и завершаются дорожные работы на следующих объектах.

Подрядная организация ПАО «Дорисс» сегодня вечером завершила основные работы по асфальтированию на Хатын-Юряхском шоссе на всем протяжении 4 км 800 метров. Шоссе открыто для движения автотранспорта по временной схеме. В ближайшее время здесь начнется установка опор уличного освещения.

В эти дни основные силы и техника подрядчика переброшены на ул. Пилотов, оставшийся участок длиной 400 метров из общей протяженности объекта 900 метров. Основной вид работ на объекте в данное время – выборка и замена больших объемов слабонесущего грунта, около 2 тыс. куб. метров, устройство водоотводных лотков. Асфальтирование планируется в выходные дни.

На ул. Жорницкого, протяженность 1 км 234 метров, нанесена дорожная разметка, ведется обустройство водоотводных лотков, тротуаров, улица открыта для движения автотранспорта. На ул. П. Алексеева продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. На двух объектах также запланированы работы по устройству уличного освещения.

На ул. Чайковского подрядчику ООО «Сахатрасстрой» осталось уложить 250 метров верхнего слоя асфальта одной полосы из общей протяженности улицы 1800 метров.

Этот же подрядчик ведет работы на улице Ларионова протяженностью 1200 метров в 202 и 203 микрорайонах. Сегодня по плану должно быть завершено асфальтирование вторым слоем 1 участка ул. Ларионова вдоль 202 мкр-на, завершается подготовка основания дороги под асфальтирование на 2 участке вдоль 203 микрорайона Асфальтирование начнется в четверг.

Завершены дорожные работы на ул. Красильникова, нанесена дорожная разметка, улица открыта для движения автотранспорта. Работы по обустройству тротуаров здесь, согласно контракту, запланированы на 2020 год. На завтра запланированы асфальтовые работы на объекте переулок Хоринский и И. Арбиты.

Практически завершены работы в мкр-не Марха, здесь в общей сложности построено 3 км 200 метров новых дорог: ул. Экспериментальная, ул. Школьная, ул. Газовиков и Якова Петерса. Ведутся работы по благоустройству прилегающих к дорогам территорий и асфальтирование разворотной площадки для автобусов.

Также в графике ведутся работы по строительству подъездных путей в мкр. Северный, где компактно проживают многодетные семьи, здесь до наступления зимы построят 6320 метров дороги V класса, без асфальтирования.

«Подрядчики работают в полную силу, в 2-3 смены, мы, как заказчик, со своей стороны ведем ежедневный мониторинг. Особое внимание уделяем соблюдению технологии асфальтовых работ в период осадков и понижения температуры воздуха. Так, ведется очистка и просушка основания сжатым воздухом. Также увеличена температура асфальтобетонной смеси перед укладкой. Подрядчики знают все ограничения и несут гарантийные обязательства по выполняемым работам», — прокомментировал Алексей Варламов ход реконструкции улично-дорожной сети Якутска.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске до конца в 2019 года будет построено 25,8 км новых дорог и три мостовых перехода.