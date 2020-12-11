В Якутске заседание ко Дню Конституции РФ прошло онлайн

Сегодня, 11 декабря, в городе Якутске состоялось торжественное заседание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи.

От имени Главы республики и Правительства республики участников мероприятия поздравил руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Афанасий Владимиров.

«Принципиальные положения Основного закона позволили во многом возродить страну, восстановить силу и единство государства и общества, социальную справедливость. Правовой фундамент и дух Конституции, за минувшие десятилетия позволили многое сделать», – сказал руководитель АГИП РС (Я).

Обновление Основного закона стало велением времени. На общероссийском голосовании, проведенном с 25 июня по 1 июля текущего года, поправки в Конституцию РФ поддержаны народом. Поправки, за которые проголосовали порядка 80% избирателей, вступили в силу 4 июля т. г.

«Как сказал Президент страны Владимир Путин, «Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства»», – подчеркнул руководитель АГИП РС (Я).

Афанасий Владимиров выразил уверенность в том, что, последовательно реализуя созидательный потенциал, заложенный в Конституции РФ с учетом внесенных поправок, мы сможем сделать жизнь каждого жителя республики достойной, реализовать все права и свободы граждан в полной мере.

От имени заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева якутян с одним из главных государственных праздников страны поздравил Главный федеральный инспектор по РС (Я) Евгений Корнеев.

«В этот день всенародным голосованием был принят Основной закон нашего государства, который стоит на страже национальных интересов России и всех ее граждан. Это важное историческое событие, положившее начало новому этапу развития нашего Отечества. Конституция – это прочный фундамент для нашей многонациональной страны, на котором строится его развитие. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия, определяет стратегию дальнейшего развития нашей страны», – сказал Евгений Корнеев.

Главный федеральный инспектор отметил, что поправки в Конституцию укрепили независимость государства, традиционные семейные ценности, права и свободы граждан.

В своих выступлениях председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Ким-Кимэн, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Антонина Григорьева, первый председатель Конституционного суда РС (Я) Дмитрий Миронов акцентировали внимание на незыблемость основополагающих демократических принципов и ценностей страны, приоритета прав и свобод человека и гражданина.

От имени глав муниципальных образований с государственным праздником поздравил глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, который отметил историческое значение Основного закона страны для становления местного самоуправления и подчеркнул, что поправки в Конституцию РФ укрепляют сотрудничество органов местного самоуправления и государственной власти в реализации конституционных прав граждан.

От имени молодого поколения республики участников торжества приветствовал председатель законотворческого Совета молодежного Парламента РС (Я) Игорь Афанасьев.

«Миссией молодого поколения является проявление социальной ответственности в реализации положений Конституции нашей страны. Только в этом случае мы можем с уверенностью смотреть в будущее нашей Родины как суверенного, правового и демократического государства», –сказал лидер молодежи.

Ученик 8 класса средней школы №26 г. Якутска, воспитанник кружка «Я и право», президент клуба «Фемида» при РРЦ «Юные якутяне» Дмитрий Степанов в своей речи обратил внимание на то, что в Конституции страны указано, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. «Государство создает условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей. Я хочу, чтобы у всех детей страны осуществились права на счастливую и достойную жизнь», – сказал юный якутянин.

Завершая торжественное заседание, Афанасий Владимиров подчеркнул, что подрастает достойное, хорошее поколение и закономерно то, что сегодня молодые люди интересуются Основным законом страны на пороге своего жизненного пути, знают свои права, ответственность, которую они возьмут на себя в будущем.