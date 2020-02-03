В Якутске зарегистрировано свыше 3 тысяч случаев ОРВИ

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в Якутске за прошлую неделю отмечается превышение эпидемического порога в возрастной группе с трех до шести лет, с семи до 14 лет и с 15 лет и старше. Об этом 3 февраля на планерном совещании главы города Якутска сообщила заместитель начальника отдел эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Якутии Елена Лыткина.

«За четыре дня прошлой недели было зарегистрировано всего 3120 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 14,7%. По лабораторному мониторингу было обследовано 232 больных, в большинстве случаев отмечаются вирусы не гриппозной этиологии, такие как парагрипп, аденовирус и другие. В аналогичном периоде прошлого года в Якутске было зарегистрировано 5700 случаев заболевания ОРВИ», — отметила Елена Лыткина.

По информации управления образования города Якутска, на сегодня из-за превышения порога ОРВИ и гриппа карантин введен в 39 классах 14 школ — в СОШ № 6, 7, 12, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 38, в Саха гимназии и в Хатасской СОШ. Занятия отменены для 1082 детей.

Карантинные мероприятия вводятся из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ при превышении 20-процентного порога заболевших во всем учебном учреждении либо в отдельных классах. Решение по введению карантина принимают сами организации, где превышен уровень.

Всего в Якутске находится 51 школа, общее число учащихся составляет 47 тысяч.

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, Управление Роспотребнадзора продолжает проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой инфекции. По информации Елены Лыткиной, случаев выявления людей, инфицированных коронавирусом, в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 3 февраля не зарегистрировано.

«За период мониторинга на прошлой неделе в Якутске выявлялись случаи подозрения на коронавирус. Пробы были направлены в Новосибирск для проведения исследований. Результаты анализов подтвердили, что причиной плохого самочувствия людей стала острая респираторная вирусная инфекция, вызванная парагриппом, аденовирусом, в одном случае – гриппом», — сообщила представитель Роспотребнадзора.

По информации управления здравоохранения города Якутска о ситуации с корью, на сегодня с подозрением на корь в Республиканском детском туберкулезном санатории находятся двое больных.

Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила управлению здравоохранения совместно с управлением образования вести мониторинг случаев ОРВИ и при необходимости объявлять карантин в детских садах и школах.