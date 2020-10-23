В Якутске зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции

Очередное суженное заседание республиканского оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона проведено 23 октября под руководством главы Якутии Айсена Николаева.

Глава отметил, что вчера в рамках своего рабочего визита вице-премьер Правительства РФ – полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в Нерюнгринском районе провёл совещание по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики, на котором отдельное внимание уделено вопросам сокращения сроков предоставления населению результатов анализов. Для решения данного вопроса планируется увеличить количество тестирований, проводимых с применением методов ИФА и ИХА.

Вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина доложила, что с учетом новой методики расчёта количества заболевших за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 179 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 110 в городе Якутске.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева сообщила, что на этой неделе в республике ежедневно проводились от 5 до 6 тысяч анализов на коронавирус. Она также отметила, что необходимо продолжить контрольно-надзорные мероприятия, проводимые в столице республики, крупных городах и районных центрах.

В Якутске за прошедшие дни проверено более 170 объектов, при этом количество нарушений как в общественном транспорте, так и на предприятиях сферы услуг уменьшается. Положительные результаты по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер дает приостановление деятельности предприятий злостных нарушителей, не выполняющих санитарные требования. Об этом сообщила глава города Якутска Сардана Авксентьева.

По информации МВД РФ по Якутии, правоохранительные органы продолжают рейды по профилактике нарушений масочного режима среди населения и субъектов предпринимательства.

В завершение заседания оперштаб отметил, что с началом в школах республики осенних каникул необходимо, чтобы дети меньше посещали общественные места для снижения рисков заболевания.