Треть избирателей Якутии зарегистрирована в столице

Обновлены сведения о численности избирателей Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев и председатель Центральной избирательной комиссии РС(Я) подписали сведения о численности избирателей на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2022 года. Численность избирателей составила 645965 человек, сообщает Центризбирком Якутии.

За полгода численность избирателей на территории Якутии уменьшилась на 264 человека, а по сравнению с 1 января 2021 года уменьшилась на 563 человека или на 0,09%. Из 36 муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) республики рост избирателей по сравнению с 1 января 2021 года наблюдается в 10 из них, в 26 отмечается снижение численности.

Наибольший рост численности избирателей наблюдается в г. Якутске. Так, численность избирателей в столице республики составила 199665 человек или выросла по сравнению с данными на 1 июля 2021 года на 1523 человека, а по сравнению с 1 января 2021 года – на 3229 человек или на 1,62%. Таким образом, в Якутске зарегистрированы почти треть всех избирателей республики – 30,9% от общей численности избирателей Якутии.

Кроме Якутска, в первую пятерку муниципальных образований, где растет численность избирателей, входят Горный улус – на 1,56%, в Верхневилюйский улус – на 1,31%, Оленекский эвенкийский национальный район – на 0,81%, Анабарский национальный долгано-эвенкийский) улус – на 0,57%.

За год численность избирателей в Оймяконском районе уменьшилась на 2,54%, в Вилюйском – на 2,15%, в Мирнинском – на 2,11%, в Усть- Майском – на 1,99%, в Абыйском – на 1,72%.

Наибольшая численность избирателей, зарегистрированных в районах Республики Саха (Якутия), наблюдается в Нерюнгринском – 54144 человека, в Мирнинском – 49540 человек, Алданском – 28497 человек, Ленском – 26145 человек.

Из сельскохозяйственных районов крупными являются Мегино-Кангаласский улус – 24744 избирателя, Хангаласский улус – 22563 избирателя. Наименьшая численность избирателей зарегистрирована в Аллаиховском улусе (районе) – 1763 человека.

Сведения об избирателях за текущий период составляются на основании предоставленных главами местных администраций муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) сведений и своевременно вводятся системными администраторами территориальных избирательных комиссий в регистр избирателей КСА ТИК ГАС «Выборы». Регистрация избирателей, участников референдума и установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации, в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации избирателей, участников референдума осуществляется по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.