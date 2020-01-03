В Якутске заразная болезнь поразила сотрудника мэрии

В Окружной администрации Якутска в дни новогодних каникул проведут мероприятия по сплошной иммунизации работников против кори. Как выяснилось, накануне сотрудник одного из подразделений поступил в медицинское учреждение с указанным диагнозом.

Сотрудники смогут получить прививки 2 января с 14 часов в здании Окружной администрации г. Якутска по пр. Ленина, 15, медицинский кабинет. Руководителям всех подразделений поручено проинформировать подчиненных и обеспечить явку всех сотрудников, находящихся в дни новогодних каникул в городе.

На состоявшейся 30 декабря завершающей общегородской планерке глава города Сардана Авксентьева обратила внимание руководителей структурных и территориальных подразделений мэрии на необходимость оперативной, в течение 72 часов после обнаружения заболевшего, иммунизации людей, которые с ним контактировали. Глава также дала поручение управлениям округов и пригородов столицы усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости иммунизации против кори. Тем временем, по данным управления здравоохранения города, в целом, число заболевших корью в Якутске превышает 50 человек, в том числе около 20 детей. В ходе кампании по иммунизации против кори в Якутске привито 11 337 человек, в том числе 5205 детей, созданы 30 прививочных бригад. По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей.