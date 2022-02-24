В Якутске заработали светофоры, сломанные вандалами



Житель Якутска пожаловался на светофоры, которые постоянно горели зеленым светом и не согласовывались с работой других светофоров на улице Ярославского. Не работала кнопка остановки движения.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и передал в окружную администрацию. В департаменте транспортной инфраструктуры мэрии отметили, что на этом объекте участились случаи вандализма. «Умышленно ломали его уже три раза. Сообщили правоохранительным органам. Будут усилены мероприятия по выявлению нарушителей», — отметили в департаменте.

Работа светофоров приведена в порядок.