24.02.2022
11:54
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Якутск

В Якутске заработали светофоры, сломанные вандалами


Житель Якутска пожаловался на светофоры, которые постоянно горели зеленым светом и не согласовывались с работой других светофоров на улице Ярославского. Не работала кнопка остановки движения.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и передал в окружную администрацию. В департаменте транспортной инфраструктуры мэрии отметили, что на этом объекте участились случаи вандализма. «Умышленно ломали его уже три раза. Сообщили правоохранительным органам. Будут усилены мероприятия по выявлению нарушителей», — отметили в департаменте. 

Работа светофоров приведена в порядок.

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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