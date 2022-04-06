В Якутске заработала выставка Усть-Майского улуса: прошлое и настоящее

В эти дни в выставочном зале Якутского музея им. Ем. Ярославского открылась выставка «Усть-Майский улус (район): прошлое и настоящее», посвященная 100-летию образования ЯАССР в рамках Года культурного наследия народов России.

Данная выставка является 22-й по счету, начиная с 2019 года, концептуальной выставкой районных музеев Республики Саха (Якутия) к 100-летию образования ЯАССР.

Экспозиция «Усть-Майский улус (район): прошлое и настоящее» представлена из фондов Усть-Майского краеведческого музея, Историко-этнографического музея Усть-Майской СОШ, Якутского музея им. Ем. Ярославского, знакомит с историей, культурой, традициями разных народов, проживающих в районе бок о бок уже несколько веков.

Отдельные стенды посвящены землепроходцам, путешественникам, исследователям, выдающимся людям района – эвенкийскому поэту писателю и художнику Дмитрию Апросимову, космофизику, инженеру-конструктору космических аппаратов, ветерану ВОВ Ефрему Апросимову, заслуженному деятелю науки РС (Я), академику, д.м.н. профессору Петру Бушкову и другим. Представлены предметы быта, охоты и рыболовства, этнографическая коллекция В.Н. Васильева и другие уникальные экспонаты.

Перед открытием мероприятия обрядовая группа — Валентин Исаков и Анастасия Куличкина провели эвенкийские обряды очищения «Чичивкавун», причащения к родовому огню «Эллувка», кормления духа огня и прошения благословения «Имты».

Выставку открыли глава Усть-Майского района Александр Антипин, директор Усть-Майского краеведческого музея Нюргуяна Николаева, директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Николай Бугаев.

Нюргуяна Валентиновна провела экскурсию, рассказала, что для выставки привезли уникальные предметы из фондов Усть-Майского музея, такие как годовой эвенкийский календарь, берестяные сумы, футляр из дерева для перевозки фарфоровой посуды, колокольчик ямщиков, прялки и другие не менее интересные предметы.

Выставка работает до 20 апреля 2022 г. Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска.

Справка: Усть-Майский район образован 20 мая 1931 года, расположен на востоке Якутии в бассейне реки Алдан. На территории района археологами обнаружены и изучены 12 стоянок древнего человека каменного века. В районе развита золотодобывающая промышленность (во время ВОВ было добыто 23 т). В районе имеются места компактного проживания эвенков (с. Кюпцы, с. Эжанцы, с. Петропавловск). В 1905 году эвенки добыли маньчжурского тигра, чучело которого является известным экспонатом краеведческого музея им. Ем.Ярославского.

Выставка «Усть-Майский улус (район): прошлое и настоящее»

В эти дни в выставочном зале Якутского музея им. Ем. Ярославского открылась выставка «Усть-Майский улус (район): прошлое и настоящее», посвященная 100-летию образования ЯАССР в рамках Года культурного наследия народов России.

Данная выставка является 22-й по счету, начиная с 2019 года, концептуальной выставкой районных музеев Республики Саха (Якутия) к 100-летию образования ЯАССР.

Экспозиция «Усть-Майский улус (район): прошлое и настоящее» представлена из фондов Усть-Майского краеведческого музея, Историко-этнографического музея Усть-Майской СОШ, Якутского музея им. Ем. Ярославского, знакомит с историей, культурой, традициями разных народов, проживающих в районе бок о бок уже несколько веков.

Отдельные стенды посвящены землепроходцам, путешественникам, исследователям, выдающимся людям района – эвенкийскому поэту писателю и художнику Дмитрию Апросимову, космофизику, инженеру-конструктору космических аппаратов, ветерану ВОВ Ефрему Апросимову, заслуженному деятелю науки РС (Я), академику, д.м.н. профессору Петру Бушкову и другим. Представлены предметы быта, охоты и рыболовства, этнографическая коллекция В.Н. Васильева и другие уникальные экспонаты.

Перед открытием мероприятия обрядовая группа — Валентин Исаков и Анастасия Куличкина провели эвенкийские обряды очищения «Чичивкавун», причащения к родовому огню «Эллувка», кормления духа огня и прошения благословения «Имты».

Выставку открыли глава Усть-Майского района Александр Антипин, директор Усть-Майского краеведческого музея Нюргуяна Николаева, директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Николай Бугаев.

Нюргуяна Валентиновна провела экскурсию, рассказала, что для выставки привезли уникальные предметы из фондов Усть-Майского музея, такие как годовой эвенкийский календарь, берестяные сумы, футляр из дерева для перевозки фарфоровой посуды, колокольчик ямщиков, прялки и другие не менее интересные предметы.

Выставка работает до 20 апреля 2022 г. Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска.

Справка: Усть-Майский район образован 20 мая 1931 года, расположен на востоке Якутии в бассейне реки Алдан. На территории района археологами обнаружены и изучены 12 стоянок древнего человека каменного века. В районе развита золотодобывающая промышленность (во время ВОВ было добыто 23 т). В районе имеются места компактного проживания эвенков (с. Кюпцы, с. Эжанцы, с. Петропавловск). В 1905 году эвенки добыли маньчжурского тигра, чучело которого является известным экспонатом краеведческого музея им. Ем.Ярославского.