В Якутске заработала плавучая АЗС

АО «Саханефтегасзбыт» извещает о начале работы плавучей автозаправочной станции на 202 микрорайоне на лодочной станции города Якутска. В продаже Аи-92 и дизельное топливо «Летнее». Режим работы круглосуточный. Отметим, что с 15 июня навигация маломерных судов открылась в Абыйском, Алданском, Аллаиховском, Булунском (за исключением залива Неелова), Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нижнеколымском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском (р. Лена), Усть-Янском, Хангаласском, Чурапчинском улусах, городских округах Якутск и Жатай. Приказ подписан министром транспорта и дорожного хозяйства республики Владимиром СИВЦЕВЫМ.

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегасзбыт» Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегасзбыт»

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