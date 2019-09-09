В Якутске заработает мобильная приемная военного прокурора Восточного округа

В военной прокуратуре Якутского гарнизона в сентябре 2019 года будет работать мобильная приемная военного прокурора Восточного военного округа. В сентябре 2019 года военной прокуратурой Восточного военного округа организуется выезд в военную прокуратуру Якутского гарнизона мобильной (выездной) приемной военного прокурора Восточного военного округа. По всем интересующим вопросам о деятельности военной прокуратуры, воинских частей и учреждений Минобороны России, находящихся на территории Якутского гарнизона просим обращаться

по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8, каб. № 501 (5 этаж),

к.т. 8(4112) 444-066.

Источник: Военная прокуратура Якутского гарнизона

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