10.09.2019
03:00
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Общество

В Якутске заработает мобильная приемная военного прокурора Восточного округа

В военной прокуратуре Якутского гарнизона в сентябре 2019 года будет работать мобильная приемная военного прокурора Восточного военного округа.

В сентябре 2019 года военной прокуратурой Восточного военного округа организуется выезд в военную прокуратуру Якутского гарнизона мобильной (выездной) приемной военного прокурора Восточного военного округа.

По всем интересующим вопросам о деятельности военной прокуратуры, воинских частей и учреждений Минобороны России, находящихся на территории Якутского гарнизона просим обращаться
по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8, каб. № 501 (5 этаж),
к.т. 8(4112) 444-066.

Источник: Военная прокуратура Якутского гарнизона
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