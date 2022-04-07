07.04.2022
09:53
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Якутск

В Якутске запустили акцию «Начни утро с победы над собой!»

Сегодня, 7 апреля во Всемирный день здоровья, коллектив Окружной администрации города Якутска во главе Евгения ГРИГОРЬЕВА запустил акцию «Начни утро с победы над собой!».

В Центральном парке культуры и отдыха в 07.00 ч. утра 200 сотрудников Окружной администрации Якутска прошли 5 км. по тропе здоровья.  

В здоровом теле — здоровый дух!

Фото: Семена ВИНОКУРОВА, Андрея ЕГОРОВА.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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