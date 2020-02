В Якутске запущен маховик кастраций бродячих собак

View this post on Instagram

Маховик массовой кастрации бродячих собак запущен!✂️🤷‍♀️ . Источник @sardanaavksentieva Коротко о некоторых событиях недели. Начали вести учет бесхозяйных животных. С начала года отловлено 283 собаки и 87 кошек. Если вы увидите на улице животное с биркой на ухе, значит оно учтено, стерилизовано и привито. Синоптики прогнозируют раннюю весну, поэтому традиционный трехмесячник санитарной очистки объявили немного раньше. Нынче выпало много снега, только в январе выпало 300% от нормы, поэтому первым делом будем вывозить снег. Хочу напомнить, что снег с частных подворий вываливать на дороги нельзя. . #sakhalife #сарданаавксентьева #чудомэр #всерешаетчеловек #мэрияякутска #резонанс #якутск #Якутия