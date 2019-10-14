В Якутске занялись канализационными люками

Канализационные люки на дорогах приводят в соответствие стандартам.

В Якутске ведутся работы по приведению в соответствие установленным стандартам смотровых канализационных люков, находящихся на проезжей части улиц. Совместно с ОГИББД МУ МВД России «Якутское» работу проводит МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

Руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов сообщил, что с 1 по 5 октября МУ МВД России «Якутское» направило в адрес МКУ «СЭГХ» 6 предписаний на приведение в соответствие люков, находящихся на проезжей части дороги по проспекту Ленина, у домов 2, 24, 38, перекрестке с улицей Хабарова, а также по улице Халтурина.

«На сегодняшний день, выполнены работы по приведению в соответствие 3 люков на ул. Халтурина, 37/1 и 14/4, а также на проспекте Ленина, 2. На очереди три люка по проспекту Ленина, дома 24, 38, и в районе улицы Хабарова, дом 11А. Срок выполнения назначен до 21 октября», — сказал Айаал Егинов.

Согласно решения Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 26 января 2017 года, несоответствие канализационных люков, расположенных на дорожном покрытии, установленным стандартам представляет собой нарушение правил содержания дорог, препятствует дорожному движению автомобильного транспорта.