В Якутске заметно потеплеет

Особенно восприимчивы к холоду собаки мелких и короткошерстных пород, а также длинношерстные, которые долгое время содержатся в помещении. Они нуждаются в дополнительной защите тела от переохлаждения во время прогулок.

На фото: Собаки гуляют в парке

В большинстве районов небольшой снег, на Колыме, днем на юго-западе местами умеренный снег. Ветер в порывах на западном побережье Арктических районов и в Нерюнгринском районе до 15-20 м/с, на Колыме и на юго-западе до 9-14 м/с. Погода без осадков сохранится в Верхоянье и на Нижней Лене. Температура воздуха ночью -34-39°, при прояснении -40-45°, на северо-востоке до -48°, на Колыме и северо-западе -27-32°. Температура воздуха днем -31-36°, северо-западе и Колыме -25-30°, в Верхоянье и по нижней Лене -38-43°.

В Якутске ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -33-35°.