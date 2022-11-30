30.11.2022
00:05
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Погода
В Якутске заметно потеплеет
В большинстве районов небольшой снег, на Колыме, днем на юго-западе местами умеренный снег. Ветер в порывах на западном побережье Арктических районов и в Нерюнгринском районе до 15-20 м/с, на Колыме и на юго-западе до 9-14 м/с. Погода без осадков сохранится в Верхоянье и на Нижней Лене. Температура воздуха ночью -34-39°, при прояснении -40-45°, на северо-востоке до -48°, на Колыме и северо-западе -27-32°. Температура воздуха днем -31-36°, северо-западе и Колыме -25-30°, в Верхоянье и по нижней Лене -38-43°.
В Якутске ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -33-35°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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