В Якутске замечен похититель велосипедных кресел

20.05 в 05:00 утра, неизвестный украл несколько сидушек велосипедов во дворе ул. Кулаковского 46/2 в Якутске. Не оставляйте на ночь седла, забирайте домой — предупреждает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

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