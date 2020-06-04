В Якутске закрываются магазины 7 июня

С 6 по 7 июня (включительно) в Якутске приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции подвижного состава.

7 июня, в воскресенье, во всех предприятиях и организациях будет организована санитарная обработка.

С 00.00 час 6 июня по 08.00 час 8 июня в связи с дезинфекцией не работают торговые объекты – магазины непродовольственных товаров, оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16.00 час 6 июня до 08.00 час 8 июня.

Будет закрыт и Центральный парк культуры и отдыха с 6 по 7 июня (включительно).

Оперативный штаб республики призывает жителей и гостей города Якутска соблюдать в эти дни все ограничительные меры, не покидать свои дома за исключением крайней необходимости.

Напомним, что в прошлые выходные в Якутске также прошли дни санитарной обработки. В эти дни индекс самоизоляции в столице республики был одним из лучших по стране, большинство людей сидели дома. А в общественных местах, площадях, скверах, объектах транспорта, торговли, предприятиях и организациях, многоквартирных жилых домах провели усиленную дезинфекцию.