30.03.2023
19:54
201

Якутск

В Якутске закрывается участок улицы Бабушкина

В связи с проведением работ по замене грунта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объекту «Капитальный ремонт улицы Бабушкина».

Будет прекращено движения транспорта на участке улицы Бабушкина от строения, расположенного по адресу: ул. Беринга, 6/1 до строения, расположенного по адресу: Челюскина, 1 с 8:00 06 апреля 2023 года до 23:00 часов 19 апреля 2023 года, сообщает тгк @exostolicy

Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх