В Якутске закрывается участок улицы Бабушкина

В связи с проведением работ по замене грунта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по объекту «Капитальный ремонт улицы Бабушкина».

Будет прекращено движения транспорта на участке улицы Бабушкина от строения, расположенного по адресу: ул. Беринга, 6/1 до строения, расположенного по адресу: Челюскина, 1 с 8:00 06 апреля 2023 года до 23:00 часов 19 апреля 2023 года, сообщает тгк @exostolicy