В Якутске закрыты на карантин больница и поликлиника — медиков изолируют

Сегодня на брифинге по коронавирусу в Якутии Ольга Балабкина сказала, что ждут положительный результат по 15 заболевшему (из Лондона) когда вечером появится статистика по России.

Все медицинские работники работающие на территории Гагаринского округа Якутска прошли тестирование — и один сотрудник административно-управленческого персонала (не работавший с конкретными больными) дал предположительно положительный результат.

Сегодня портовская больница с врачами и больными закрыта на карантин на 14 дней в полном объеме, без права входа из этой больницы.

Поликлиника в которой принимались граждане приписанные к Гагаринскому округу закрыта на карантин на 14 дней. Все медики (здоровые) помещаются в обсерватор.

По Гагаринскому округу будет усилена работа по дезинфекции. Также усилена будет работа в Аэропорту.

Также — власти Якутии будут принимать решение о закрытии инфекционной больницы, чтобы медики не выходили из больницы в свои семьи и подъезды домов.

Закончила брифинг Ольга Балабкина словами: