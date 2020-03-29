В Якутске закрыты на карантин больница и поликлиника — медиков изолируют
Сегодня на брифинге по коронавирусу в Якутии Ольга Балабкина сказала, что ждут положительный результат по 15 заболевшему (из Лондона) когда вечером появится статистика по России.
Все медицинские работники работающие на территории Гагаринского округа Якутска прошли тестирование — и один сотрудник административно-управленческого персонала (не работавший с конкретными больными) дал предположительно положительный результат.
Сегодня портовская больница с врачами и больными закрыта на карантин на 14 дней в полном объеме, без права входа из этой больницы.
Поликлиника в которой принимались граждане приписанные к Гагаринскому округу закрыта на карантин на 14 дней. Все медики (здоровые) помещаются в обсерватор.
По Гагаринскому округу будет усилена работа по дезинфекции. Также усилена будет работа в Аэропорту.
Также — власти Якутии будут принимать решение о закрытии инфекционной больницы, чтобы медики не выходили из больницы в свои семьи и подъезды домов.
Закончила брифинг Ольга Балабкина словами:
«Постарайтесь быть дома. Это важно. Сегодня мы постарались создать весь комплекс вот такого вот первоначального проживания в изоляции в собственных квартирах.»
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