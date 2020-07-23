23.07.2020
14:15
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Якутск
В Якутске закрыт перекрёсток на улице Лермонтова
23 июля в Якутске перекрыты дороги.
АО «Сахатраснефтегаз» сообщает о временных ограничениях движения автомобильного транспорта на двух городских улицах сегодня, 23 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на газопроводе высокого давления.
До 14:00 ограничено движение двух полос движения в сторону Гимеина на отрезке улицы Лермонтова от улицы Курашова до Короленко. После 14:00 планируется закрытие перекрестка Лермонтова-Октябрьская с ограничением движения транспорта в сторону Крестьянского рынка.
Автомобильное движение будет восстановлено сегодня, 23 июля, незамедлительно по окончании работ.
Приносим извинения за доставленные неудобства и просим горожан строить свой маршрут с учетом ремонтных работ.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз» https://aostng.ru/press/news/43447/
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