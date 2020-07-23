В Якутске закрыт перекрёсток на улице Лермонтова

23 июля в Якутске перекрыты дороги.

АО «Сахатраснефтегаз» сообщает о временных ограничениях движения автомобильного транспорта на двух городских улицах сегодня, 23 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на газопроводе высокого давления.

До 14:00 ограничено движение двух полос движения в сторону Гимеина на отрезке улицы Лермонтова от улицы Курашова до Короленко. После 14:00 планируется закрытие перекрестка Лермонтова-Октябрьская с ограничением движения транспорта в сторону Крестьянского рынка.

Автомобильное движение будет восстановлено сегодня, 23 июля, незамедлительно по окончании работ.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим горожан строить свой маршрут с учетом ремонтных работ.