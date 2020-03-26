В Якутске закрыли за антисанитарию два кафе

В Якутске приостановили деятельность кафе «Навруз» и кафе «Билмарт» сроком на 90 суток и 30 суток соответственно.

В Якутский межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств поступили исполнительные документы, выданные Якутским городским судом, об административном приостановлении деятельности кафе «Навруз» и ООО кафе «Билмарт».

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проведены плановые проверки кафе «Навруз» и ООО кафе «Билмарт», в ходе проверок были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства представляющих угрозу здоровью и жизни покупателей. Это послужило основанием для привлечения руководителей к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Навруз» сроком на 90 суток, ООО кафе «Билмарт» сроком на 30 суток.

Исполняя решение суда, работники Якутского межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств выехали по местонахождению общепитов и произвели исполнительные действия по их приостановлению. В течение установленного законом срока руководство организации обязано провести работы по устранению допущенных нарушений, ведь речь идет о здоровье населения.

Необходимо отметить, что постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом немедленно. До момента окончания срока приостановления, работники ведомства осуществляют контроль за соблюдением должником установленных ограничений.