В Якутске закроют свалку на Вилюйском тракте?

ГО «Город Якутск» рекомендовано разработать отдельную муниципальную программу по охране окружающей среды на среднесрочный период.

На рабочем совещании в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) руководитель Департамента по экологической безопасности Вера Степанова отметила, что в нацпроект «Чистая страна» от республики включено мероприятие по ликвидации свалки г. Якутск на 9 км Вилюйского тракта.

«Данная свалка действует у нас с советских времен, в 2012 году было решение суда о строительстве нового полигона. Но для того, чтобы открыть новую свалку, нам необходимо закрыть старую. Для этого старую свалку нужно включить в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — сказала она.

Вера Степанова также назвала ключевые риски, которые могут застопорить рекультивацию свалки и строительство нового полигона.

Как уточнили в ходе совещания, в настоящее время проект строительства нового полигона проходит государственную экологическую экспертизу. Управление Росприроднадзора по РС(Я) проводило организационное заседание, были назначены 14 экспертов, итоговое заключение будет готово примерно через два месяца.

Как сообщил, руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин, на сегодняшний день экологического состояние ГО «Город Якутск» остается стабильным, при наличии локальных загрязнений в некоторых кварталах города.

«Экстремальных случаев загрязнения окружающей среды на территории города не зарегистрировано. Атмосферный воздух осуществляется на трёх стационарных постах 3-4 раза в сутки. Необходимо отметить снижение запыленности в городе, это стало возможным благодаря проведённым мероприятиям администрации города по охране атмосферного воздуха. В рамках проекта «Город без пыли» было закуплено оборудование, которое собирает пыль с проезжих частей», — отметил он.

По словам Кирилла Алчина основным источником загрязнения поверхностных вод г. Якутска является захламление проходного канала речного порта затонувшими судами.

«Они представляют серьёзную угрозу экологической безопасности населения. Не стоит забывать о том, что вниз по течению находится городской водозабор. В проходном канале регистрируется более 14 судов, в том числе и затонувших», — проинформировал К. Алчин.

Кроме того, в ходе совещания Управлением Росприроднадзора по РС(Я) было отмечено о несоответствии требования работы очистных сооружений п. Кангалассы, Жатай, что требует проведения их реконструкции.

В завершение встречи принято решение, в которое внесено ряд первоочередных мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния г. Якутск.